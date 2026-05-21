Course de filles et de garçons de café du Pays de Ploërmel Place Paul Anselin Ploërmel
Course de filles et de garçons de café du Pays de Ploërmel Place Paul Anselin Ploërmel samedi 4 juillet 2026.
Ploërmel
Course de filles et de garçons de café du Pays de Ploërmel
Place Paul Anselin (ancienne Place du Tribunal) Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Ne manquez pas la 2ᵉ édition de la course des filles et garçons de café de Ploërmel, un rendez-vous aussi original que festif ! Dans le cadre de l’événement Ploërmel fête l’été , les professionnels de la restauration de tout le Pays de Ploërmel se retrouveront pour une course conviviale, insolite et riche en bonne humeur. Adresse, équilibre et rapidité seront au rendez-vous pour cette animation pleine de surprises et de rebondissements !
Départ et arrivée Place Paul Anselin (ancienne Place du Tribunal). Rendez-vous à 15h30. .
Place Paul Anselin (ancienne Place du Tribunal) Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 35 21 04 45
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English :
L’événement Course de filles et de garçons de café du Pays de Ploërmel Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-21 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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