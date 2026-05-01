Cats Comédie musicale Avenue de Guibourg Ploërmel
Cats Comédie musicale Avenue de Guibourg Ploërmel samedi 30 mai 2026.
Ploërmel
Cats Comédie musicale
Avenue de Guibourg Amphithéâtre La Mennais Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Ces amoureux de la comédie musicale se transformeront pour l’occasion en véritables “chats”, mêlant chant, danse et interprétation pour faire vivre l’univers magique et poétique de Cats. Philomèle et Ouest Side Melody présentent Cats la comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber. À 20h. .
Avenue de Guibourg Amphithéâtre La Mennais Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Cats Comédie musicale Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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