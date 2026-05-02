Exposition EN SORTANT DE L’ÉCOLE 10 ANS DE POÉSIE ANIMÉE BFM Beaubreuil Limoges

Limoges

Exposition EN SORTANT DE L’ÉCOLE 10 ANS DE POÉSIE ANIMÉE

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 13:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29

L’exposition En sortant de l’école 10 ans de poésie animée présente une vingtaine d’éléments encadrés issus à la fois de plusieurs films de la collection de courts métrages du même nom (décors originaux, feuilles d’animation, personnages, etc.) et des éléments fabriqués en amont, pendant la phase de recherche (storyboards, esquisses, carnets de croquis…). .

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60

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English : Exposition EN SORTANT DE L’ÉCOLE 10 ANS DE POÉSIE ANIMÉE

L’événement Exposition EN SORTANT DE L’ÉCOLE 10 ANS DE POÉSIE ANIMÉE Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole