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Exposition EN SORTANT DE L’ÉCOLE 10 ANS DE POÉSIE ANIMÉE BFM Beaubreuil Limoges

Exposition EN SORTANT DE L’ÉCOLE 10 ANS DE POÉSIE ANIMÉE BFM Beaubreuil Limoges

Exposition EN SORTANT DE L’ÉCOLE 10 ANS DE POÉSIE ANIMÉE BFM Beaubreuil Limoges samedi 2 mai 2026.

Lieu : BFM Beaubreuil

Adresse : 1 Place de Beaubreuil

Ville : 87280 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Limoges

Exposition EN SORTANT DE L’ÉCOLE 10 ANS DE POÉSIE ANIMÉE

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 13:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-02 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29

L’exposition En sortant de l’école 10 ans de poésie animée présente une vingtaine d’éléments encadrés issus à la fois de plusieurs films de la collection de courts métrages du même nom (décors originaux, feuilles d’animation, personnages, etc.) et des éléments fabriqués en amont, pendant la phase de recherche (storyboards, esquisses, carnets de croquis…).   .

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60 

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English : Exposition EN SORTANT DE L’ÉCOLE 10 ANS DE POÉSIE ANIMÉE

L’événement Exposition EN SORTANT DE L’ÉCOLE 10 ANS DE POÉSIE ANIMÉE Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole

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