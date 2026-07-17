Exposition « Entre les branches, à l’affût des émotions partagées en forêt  », Musée de la Vigne et du Vin de Savoie, Montmélian

Informations pratiques

Exposition « Entre les branches, à l’affût des émotions partagées en forêt » 19 et 20 septembre Musée de la Vigne et du Vin de Savoie Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition itinérante, sensible et ludique, crée à l’initiative du le Parc naturel régional du Massif des Bauges, pour explorer la diversité des usages et des perceptions de la forêt.

À travers les récits de 14 usagers qui vivent, explorent, façonnent et s’émerveillent de la forêt du massif des Bauges, partez pour un voyage sensible.

Forestiers, chasseurs, randonneurs, traileurs… chacun porte plusieurs casquettes et entretient une relation à la fois profonde et sensible avec la forêt.

À travers des témoignages attachants, des photographies, des objets évocateurs, des manipulations ludique, l’exposition invite à explorer la diversité des usages et des perceptions de la forêt, à aller au-delà des croyances !

Musée de la Vigne et du Vin de Savoie 46 rue Docteur Veyrat 73800 Montmélian Montmélian 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 84 42 23 https://montmelian.com/musee Dans un vaste espace de près de 1000 m², passé, présent et avenir de la viticulture se rencontrent et se croisent au Musée de la vigne et du vin de Savoie. Accompagné par un médiateur du musée ou en en visite autonome avec ou sans audioguide, les visiteurs sont invités à explorer l’univers de la vigne et du vin et les spécificités de la viticulture savoyarde. parking à proximité

Exposition itinérante, sensible et ludique, crée à l’initiative du le Parc naturel régional du Massif des Bauges, pour explorer la diversité des usages et des perceptions de la forêt.

©PNR du Massif des Bauges