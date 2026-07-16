Reconstitution en 3D de Montmélian en 1705, Musée historique de Montmélian – Ancienne maison d’accueil des Dominicains, Montmélian

Informations pratiques

Reconstitution en 3D de Montmélian en 1705 19 et 20 septembre Musée historique de Montmélian – Ancienne maison d’accueil des Dominicains Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Passage d’un film qui montre la reconstitution en 3D de la ville fortifiée de Montmélian et de son Fort en 1705 à partir de documents inexploités de l’Association et de recherches. Ce travail a été réalisé par Olivier Bergeret, membre de l’Association.

Le fort sera ensuite démantelé par Vauban sur ordre de Louis XIV pour ‘rogner les ongles de son cousin savoisien’

Musée historique de Montmélian – Ancienne maison d’accueil des Dominicains rue Docteur Veyrat 73800 Montmélian Montmélian 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 84 26 80 http://www.amisdemontmelian.com Le centre ancien restauré de Montmélian est un bel exemple d’architecture urbaine savoyarde. La cité au pied du fort est enserrée dans ses remparts du moyen-Age. De part et d’autre de la rue centrale, les maisons présentent des façades étroites percées de ruelles qui s’enfoncent dans un dédale de cours intérieures et de passages couverts. Les hôtels de style Renaissance ont conservé leurs fenêtres à meneaux, leurs escaliers à vis et leurs loggias à l’Italienne. Du couvent des Dominicains fondé en 1319, il reste le bâtiment des hôtes et l’église (chaire classée Monument Historique). Le faubourg de la Chaîne (ancienne entrée de la ville), garde un caractère pittoresque avec sa rue pavée et les devantures des anciennes échoppes. Le pont Cuénot du XVIIe siècle (MH) sur l’Isère offre un très beau point de vue sur la cité. RV devant l’église à 14 h dimanche 21 septembre 2014

Journées européennes du patrimoine

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