Visite découverte des photos du Festival Photo de Montmélian, Esplanade Espace François Mitterrand, Montmélian

Informations pratiques

Visite découverte des photos du Festival Photo de Montmélian Samedi 19 septembre, 16h15 Esplanade Espace François Mitterrand Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, découvrez les photos en grands et moyens format du Festival Photo de Montmélian.

5 photographes exposent près de 50 œuvres dans les rues de la ville : 3 photographes allemands (en écho aux 60 ans du jumelage franco-allemand Montmélian-Höchst im Odenwald) : Michael May, Thomas Hackenberg & Fabian Schreyer, spécialistes de la « photo de rue » vous dévoilent leurs images décalées et humoristique de leur Allemagne ; Nicolas Portnoi, photographe venu de Paris pour une immersion de deux semaines dans la ville et sur le territoire de Coeur de Savoie, vous livre son travail photographique pris sur l’instantané ; et Florence Viretti, photographe amateure montmélianaise, met à l’honneur l’ancien hôtel montmélianais « George » dans une série de clichés intitulé « George 1925-2025 ».

Esplanade Espace François Mitterrand place du Centenaire, 73800 Montmélian Montmélian 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, découvrez les photos en grands et moyens format du Festival Photo de Montmélian.

©Ville de Montmélian