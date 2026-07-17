Visite découverte des vestiges de la citadelle de Montmélian, Chapelle de la Trinité, Montmélian

Informations pratiques

Visite découverte des vestiges de la citadelle de Montmélian 19 et 20 septembre Chapelle de la Trinité Savoie

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Partez à la rencontre de cette illustre place forte !

La visite débute, dans la chapelle de la Trinité (sur la montée du fort) autour de la reproduction du plan-relief de 1693 et se poursuit par une découverte des vestiges sur site.

Chapelle de la Trinité Montée du fort, 73800 Montmélian Montmélian 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 84 42 23 https://www.montmelian.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 84 42 23 »}, {« type »: « link », « value »: « https://coeurdesavoie-mb-prestataire.for-system.com/index.aspx?param/CodeOS=ADOC-132174-56155 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoinemusee@montmelian.com »}] Chapelle privée, construite à la fin du XIVe siècle à côté de la première église paroissiale de la cité, dans la rue montant au fort.

Son fondateur, Jean Rosset, bourgeois de Montmélian, faisait partie de l’administration du comte de Savoie.

La famille Rosset conserve le patronage de la chapelle jusqu’au milieu du XVIIe siècle, puis ce droit est transmis à la famille Dufour et à leurs héritiers qui le possèdent jusqu’au début du XVIIIe siècle. La chapelle a ensuite appartenu aux nobles de La Roche jusqu’à la révolution.

Elle se présente comme un bâtiment rectangulaire comprenant une salle voûtée en pierre de taille sur deux croisées d’ogives. Il subsiste aussi une fenêtre gothique sur le côté face au rocher du fort.

Partez à la rencontre de cette illustre place forte !

©service patrimoine-musée – Ville de Montmélian