Musée de la vigne et du vin de Savoie, Musée de la Vigne et du Vin de Savoie, Montmélian

Informations pratiques

Musée de la vigne et du vin de Savoie 19 et 20 septembre Musée de la Vigne et du Vin de Savoie Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les univers de la vigne et du vin à travers une collection de machines et d’outils anciens, la reconstitution d’ateliers, des témoignages vidéo de vignerons et de spécialistes.

Passé ou présent, grande Histoire ou anecdotes, histoire des techniques ou histoire des hommes, botanique ou géologie, saveurs et odeurs… le musée offre aux visiteurs un parcours varié, pour tous les goûts et les âges.

Musée de la Vigne et du Vin de Savoie 46 rue Docteur Veyrat 73800 Montmélian Montmélian 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 84 42 23 https://montmelian.com/musee Dans un vaste espace de près de 1000 m², passé, présent et avenir de la viticulture se rencontrent et se croisent au Musée de la vigne et du vin de Savoie. Accompagné par un médiateur du musée ou en en visite autonome avec ou sans audioguide, les visiteurs sont invités à explorer l’univers de la vigne et du vin et les spécificités de la viticulture savoyarde. parking à proximité

Découvrez les univers de la vigne et du vin à travers une collection de machines et d’outils anciens, la reconstitution d’ateliers, des témoignages vidéo de vignerons et de spécialistes.

©Office de Tourisme Coeur de Savoie