Visite guidée de la Vieille Ville, Place de l’Eglise, Montmélian

Informations pratiques

Visite guidée de la Vieille Ville 19 et 20 septembre Place de l’Eglise Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée de la ville restaurée

Nous visiterons successivement les différents monuments de la Cité en découvrant les parties qui ont été restaurées et celles qui pourraient l’être.

Nous terminerons par la visite du Musée Historique où sera projeté le film restituant en 3D Montmélian en 1705 (oeuvre d’Olivier Bergeret membre de l’Association.

Place de l’Eglise 73800 Montmélian Montmélian 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Parvis de l’église pour démarrer la visite guidée. Parking couvert à proximité

Visite guidée de la ville restaurée

assoc©amisdemontmélian.com