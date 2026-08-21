Exposition « Entre mer et montagne : les paysages des Alpes-Maritimes révélés par la photographie (1880-1940) », Palais des rois sardes, Nice
samedi 19 septembre 2026 · Palais des rois sardes · Nice
Informations pratiques
Exposition « Entre mer et montagne : les paysages des Alpes-Maritimes révélés par la photographie (1880-1940) » 19 et 20 septembre Palais des rois sardes Alpes-Maritimes
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Explorez le patrimoine autrement !
Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous.
Découvrez en famille comment l’homme a modelé les paysages maralpins à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, à travers une exposition mettant en valeur des photographies anciennes du département.
Palais des rois sardes 10 rue de la Préfecture 06000 Nice Nice 06000 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Explorez le patrimoine autrement !
© Vue du littoral depuis la route de la Corniche entre Nice et Monaco, [1895-1905], Arch. dép. Alpes-Maritimes, 60 Fi 1153 (cliché Jean Luce, fonds Jean Luce/Bergé-Andreu)
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