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Exposition « Entre mer et montagne : les paysages des Alpes-Maritimes révélés par la photographie (1880-1940) », Palais des rois sardes, Nice

samedi 19 septembre 2026 · Palais des rois sardes · Nice

Exposition « Entre mer et montagne : les paysages des Alpes-Maritimes révélés par la photographie (1880-1940) », Palais des rois sardes, Nice

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Palais des rois sardes
Adresse
10 rue de la Préfecture 06000 Nice
Ville
06000 Nice
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

Exposition « Entre mer et montagne : les paysages des Alpes-Maritimes révélés par la photographie (1880-1940) » 19 et 20 septembre Palais des rois sardes Alpes-Maritimes

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

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Le Département des Alpes-Maritimes vous propose, pour les JEP 2026, des animations inédites ouvertes à tous.
Découvrez en famille comment l’homme a modelé les paysages maralpins à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, à travers une exposition mettant en valeur des photographies anciennes du département.

Palais des rois sardes 10 rue de la Préfecture 06000 Nice Nice 06000 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Explorez le patrimoine autrement !

© Vue du littoral depuis la route de la Corniche entre Nice et Monaco, [1895-1905], Arch. dép. Alpes-Maritimes, 60 Fi 1153 (cliché Jean Luce, fonds Jean Luce/Bergé-Andreu)

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