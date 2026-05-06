Exposition Entre sacré et urbain Espace Noriac Limoges
mercredi 16 septembre 2026 · Espace Noriac · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Exposition Entre sacré et urbain
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Avec sa série Vitrail Urbain, OP revisite les codes du vitrail et le confronte au street art. Les motifs de rosaces, lignes graphiques et couleurs intenses se mêlent à des gestes plus bruts. Présentée à l’espace Noriac, ancienne crypte réhabilitée, l’exposition joue avec l’architecture du lieu et ses vitraux. Entre structure et chaos, l’artiste propose une immersion où le sacré bascule dans le langage urbain. .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 91 77 40 contact@originalpimp.fr
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English : Exposition Entre sacré et urbain
L’événement Exposition Entre sacré et urbain Limoges a été mis à jour le 2026-08-21 par Terres de Limousin
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