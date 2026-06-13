Exposition escale autour du monde en Polynésie à la médiathèque La Caravelle Villebois-Lavalette
jeudi 1 octobre 2026 · Villebois-Lavalette
Informations pratiques
Villebois-Lavalette
Exposition escale autour du monde en Polynésie à la médiathèque La Caravelle
1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-01
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-01
La médiathèque vous emmène en voyage en Polynésie à travers des livres, DVD, CD, documentaires, différentes animations. Du 1er au 24 octobre exposition de photographies sur la Polynésie, ses paysages, ses traditions et sa culture authentique.
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1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr
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English : Exposition escale autour du monde en Polynésie à la médiathèque La Caravelle
The media library takes you on a journey through Polynesia via books, DVDs, CDs, documentaries, and various activities. From October 1 to 24, there will be a photography exhibition featuring Polynesia, its landscapes, traditions, and authentic culture.
L’événement Exposition escale autour du monde en Polynésie à la médiathèque La Caravelle Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du Sud Charente
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