Exposition Esquisses vertaviennes : Art Lumière L’Atelier (à Vertou) Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Les élèves adultes et enfants de l’atelier d’Art Lumière vous présentent leurs créations colorées et originales. Vous rencontrerez Claire Biette qui enseigne le dessin et la peinture par des stages ponctuels ou des cours hebdomadaires.

L’Atelier (à Vertou) Rousselière – Portereau – Chêne – Drouillet Vertou 44120

02 40 34 76 14 https://vertou.fr/se-divertir/arts-plastiques/les-expositions-de-latelier/ culture@mairie-vertou.fr



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