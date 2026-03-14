Exposition Esquisses vertaviennes : MULTIPLICITé L’Atelier (à Vertou) Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Des corps et visages surgissent de l’ombre, façonnés par fusains, craies blanches et pastels rouges intenses. Silhouettes suspendues, visages flous, fragiles, parfois lointains… Une présence énigmatique se déploie, fragile et intérieure, comme un fragment de réalité fissurée où l’inquiétante étrangeté se mêle à la beauté.

L’Atelier (à Vertou) Rousselière – Portereau – Chêne – Drouillet Vertou 44120

02 40 34 76 14 https://vertou.fr/se-divertir/arts-plastiques/les-expositions-de-latelier/ culture@mairie-vertou.fr



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