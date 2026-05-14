Ladies Night Château du Portereau Vertou
Ladies Night Château du Portereau Vertou vendredi 19 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 19:30 –
Gratuit : non 15 € l’entrée avec une boisson incluse Planches apéritives salées / sucrées en précommande sur Helloasso Tout public
Embarque tes copines, tes voisines, tes cousines pour une soirée 100 % filles dans le cadre magique du Château du Portereau à Vertou.Au programme : danser jusqu’au bout de la nuit ????, chanter fort (et faux) ????, rire beaucoup, vibrer et profiter ???? !Une soirée festive et engagée au profit du fonds Clémentine Vergnaud ????avec la participation de DJ Looping ????On s’occupe de tout : planches apéritives en précommande et bar à disposition
Château du Portereau Vertou 44120
https://www.helloasso.com/associations/ladies-circle-nantes/evenements/soiree-100-filles
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