Exposition Esquisses vertaviennes : MULTIPLICITé, L’Atelier (à Vertou), Vertou

Exposition Esquisses vertaviennes : MULTIPLICITé 19 – 21 juin L’Atelier (à Vertou) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Des corps et visages surgissent de l’ombre, façonnés par fusains, craies blanches et pastels rouges intenses. Silhouettes suspendues, visages flous, fragiles, parfois lointains… Une présence énigmatique se déploie, fragile et intérieure, comme un fragment de réalité fissurée où l’inquiétante étrangeté se mêle à la beauté.

L’Atelier (à Vertou) 18 Rue de l’Industrie, 44120 Vertou Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Exposition Esquisses vertaviennes : MULTIPLICITé de Véronique Constant exposition culture

Véronique Constant