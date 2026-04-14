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Exposition Esquisses vertaviennes : MULTIPLICITé, L’Atelier (à Vertou), Vertou

Exposition Esquisses vertaviennes : MULTIPLICITé, L’Atelier (à Vertou), Vertou

Exposition Esquisses vertaviennes : MULTIPLICITé, L’Atelier (à Vertou), Vertou vendredi 19 juin 2026.

Lieu : L'Atelier (à Vertou)

Adresse : 18 Rue de l'Industrie, 44120 Vertou

Ville : 44120 Vertou

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Exposition Esquisses vertaviennes : MULTIPLICITé 19 – 21 juin L’Atelier (à Vertou) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Des corps et visages surgissent de l’ombre, façonnés par fusains, craies blanches et pastels rouges intenses. Silhouettes suspendues, visages flous, fragiles, parfois lointains… Une présence énigmatique se déploie, fragile et intérieure, comme un fragment de réalité fissurée où l’inquiétante étrangeté se mêle à la beauté.

L’Atelier (à Vertou) 18 Rue de l’Industrie, 44120 Vertou Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Exposition Esquisses vertaviennes : MULTIPLICITé de Véronique Constant exposition culture

Véronique Constant

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