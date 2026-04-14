Exposition Esquisses vertaviennes : Art Lumière, L’Atelier (à Vertou), Vertou

Exposition Esquisses vertaviennes : Art Lumière 12 – 14 juin L’Atelier (à Vertou) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Les élèves adultes et enfants de l’atelier d’Art Lumière vous présentent leurs créations colorées et originales. Vous rencontrerez Claire Biette qui enseigne le dessin et la peinture par des stages ponctuels ou des cours hebdomadaires.

L’Atelier (à Vertou) 18 Rue de l’Industrie, 44120 Vertou Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Exposition Esquisses vertaviennes : Art Lumière exposition culture

Art Lumière