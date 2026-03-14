Exposition Esquisses vertaviennes : Lorsque tombe la nuit L’Atelier (à Vertou) Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 10:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

A la tombée de la nuit, entre chien et loup, les certitudes du jour font place au doute. Laurent Calvin observe et exprime par le dessin et la peinture cette métamorphose naturelle et perpétuelle de notre environnement et du paysage. Avec précision et délicatesse, il cherche à capter cet instant particulier où la lumière du soleil disparaît sous l’horizon et révèle un monde mystérieux. Ses toiles explorent cette transformation pour révéler le visible et l’invisible.

L’Atelier (à Vertou) Rousselière – Portereau – Chêne – Drouillet Vertou 44120

02 40 34 76 14 https://vertou.fr/se-divertir/arts-plastiques/les-expositions-de-latelier/ culture@mairie-vertou.fr



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