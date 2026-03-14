Exposition Esquisses vertaviennes : Tutti Quanti L’Atelier (à Vertou) Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-05 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Clotilde Clouet est une artiste autodidacte qui a débuté la peinture il y a 6 ans. Elle peint principalement au couteau et pinceau, ce qui lui permet d’obtenir des reliefs. Aussi bien abstraits que figuratifs, ses tableaux sont toujours très colorés.

L’Atelier (à Vertou) Rousselière – Portereau – Chêne – Drouillet Vertou 44120

02 40 34 76 14 https://vertou.fr/se-divertir/arts-plastiques/les-expositions-de-latelier/ culture@mairie-vertou.fr



Afficher la carte du lieu L’Atelier (à Vertou) et trouvez le meilleur itinéraire

