Exposition Esquisses vertaviennes : Tutti Quanti, L’Atelier (à Vertou), Vertou

Exposition Esquisses vertaviennes : Tutti Quanti 4 et 5 juillet L’Atelier (à Vertou) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T13:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

Clotilde Clouet est une artiste autodidacte qui a débuté la peinture il y a 6 ans. Elle peint principalement au couteau et pinceau, ce qui lui permet d’obtenir des reliefs. Aussi bien abstraits que figuratifs, ses tableaux sont toujours très colorés.

L’Atelier (à Vertou) 18 Rue de l’Industrie, 44120 Vertou Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Exposition Esquisses vertaviennes : Tutti Quanti de Clotilde Clouet exposition culture

Clothilde Clouet