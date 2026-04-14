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Exposition Esquisses vertaviennes : Tutti Quanti, L’Atelier (à Vertou), Vertou

Exposition Esquisses vertaviennes : Tutti Quanti, L’Atelier (à Vertou), Vertou

Exposition Esquisses vertaviennes : Tutti Quanti, L’Atelier (à Vertou), Vertou samedi 4 juillet 2026.

Lieu : L'Atelier (à Vertou)

Adresse : 18 Rue de l'Industrie, 44120 Vertou

Ville : 44120 Vertou

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Exposition Esquisses vertaviennes : Tutti Quanti 4 et 5 juillet L’Atelier (à Vertou) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T13:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

Clotilde Clouet est une artiste autodidacte qui a débuté la peinture il y a 6 ans. Elle peint principalement au couteau et pinceau, ce qui lui permet d’obtenir des reliefs. Aussi bien abstraits que figuratifs, ses tableaux sont toujours très colorés.

L’Atelier (à Vertou) 18 Rue de l’Industrie, 44120 Vertou Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Exposition Esquisses vertaviennes : Tutti Quanti de Clotilde Clouet exposition culture

Clothilde Clouet

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