Exposition estivale au prieuré à Montjean-sur-Loire MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Exposition estivale au prieuré à Montjean-sur-Loire

MONTJEAN-SUR-LOIRE 1 rue du prieuré Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:30:00

fin : 2026-07-10 18:30:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08

Une exposition de peintures et sculptures à découvrir à deux pas de la Loire à Montjean-sur-Loire à 25 minutes d’Angers

L’exposition estivale, organisée par l’association Montjean Port de Loire, revient s’installer au prieuré à Montjean-sur-Loire en bord de Loire.

Au programme

-Des peintures de Bernard Auguie, Jean-Luc Guegan, Christianne Bréchu, Thierry Jottreau, Michelle Frasetto, Christian Leborgne

-Des sculptures de Vincent Renou, Sylvie Bonneau, Richard Mougel

L’entrée est gratuite pour tous. .

MONTJEAN-SUR-LOIRE 1 rue du prieuré Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact.montjeanportdeloire@gmail.com

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English :

An exhibition of paintings and sculptures just a stone’s throw from the Loire at Montjean-sur-Loire, 25 minutes from Angers

L’événement Exposition estivale au prieuré à Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-27 par Pôle Tourisme ôsezMauges