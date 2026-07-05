Informations pratiques

Falaise

Exposition estivale Habiter la Lumière

Rue Georges Clemenceau Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01

Exposition estivale Habiter la Lumière

EXPOSITION ESTIVALE

Du 3 juillet au 2 août, au Château de La Fresnaye, découvrez les œuvres d’Isabelle Senly au travers d’une exposition intitulée Habiter la lumière. Entrez dans un univers singulier où la matière et la lumière entrent en résonance, transformant d’inertes objets, en créations presque organiques.

Entrée libre

Mercredi jusqu’à Dimanche de 14h à 18h

Samedi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h .

Rue Georges Clemenceau Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 89 60

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English : Exposition estivale Habiter la Lumière

Summer exhibition: “Living in Light”

L’événement Exposition estivale Habiter la Lumière Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande