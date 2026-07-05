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AGENDA · Falaise

Exposition estivale Habiter la Lumière Falaise

dimanche 5 juillet 2026 · Falaise

Exposition estivale Habiter la Lumière Falaise

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Rue Georges Clemenceau
Ville
14700 Falaise
Département
Calvados
Tarif

Falaise

Exposition estivale Habiter la Lumière

Rue Georges Clemenceau Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01

Exposition estivale Habiter la Lumière
EXPOSITION ESTIVALE

Du 3 juillet au 2 août, au Château de La Fresnaye, découvrez les œuvres d’Isabelle Senly au travers d’une exposition intitulée Habiter la lumière. Entrez dans un univers singulier où la matière et la lumière entrent en résonance, transformant d’inertes objets, en créations presque organiques.

Entrée libre
Mercredi jusqu’à Dimanche de 14h à 18h
Samedi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h   .

Rue Georges Clemenceau Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 89 60 

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English : Exposition estivale Habiter la Lumière

Summer exhibition: “Living in Light”

L’événement Exposition estivale Habiter la Lumière Falaise a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Falaise Suisse Normande

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