Ambazac

Exposition et atelier de Lorine Caumartin

3 Avenue de la Libération Ambazac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-05-12

Le sumi-e est une technique millénaire de peinture japonaise à l’encre. Ayant vécu de longues années au Japon, Lorine Caumartin la pratique depuis plus de 20 ans après un apprentissage auprès de Mme Suiko Otah, artiste mondialement connue. La recherche d’harmonie dans le dialogue entre fond et dessin (environnement et main de l’homme) fait du sumi-e un exercice spirituel lié à la contemplation. Si vous êtes tentés par l’expérience, Lorine Caumartin animera un atelier de découverte le jeudi 28 mai à 14h (durée 1h30 tarif 10 € matériel et carton doré pour encadrement fournis). .

3 Avenue de la Libération Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 85 76

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English : Exposition et atelier de Lorine Caumartin

L’événement Exposition et atelier de Lorine Caumartin Ambazac a été mis à jour le 2026-05-07 par Terres de Limousin