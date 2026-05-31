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Exposition et conférence : documents médiévaux domfrontais, Salle Rougeyron, Hôtel de Ville de Domfront, Domfront en Poiraie

Exposition et conférence : documents médiévaux domfrontais, Salle Rougeyron, Hôtel de Ville de Domfront, Domfront en Poiraie

Exposition et conférence : documents médiévaux domfrontais, Salle Rougeyron, Hôtel de Ville de Domfront, Domfront en Poiraie samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Salle Rougeyron, Hôtel de Ville de Domfront

Adresse : Place de la Roirie

Ville : 61700 Domfront en Poiraie

Département : Orne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Durée 1h30, dans salle Rougeyron.

Exposition et conférence : documents médiévaux domfrontais 19 et 20 septembre Salle Rougeyron, Hôtel de Ville de Domfront Orne

Durée 1h30, dans salle Rougeyron.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

EXPOSITION – CONFERENCE Documents médiévaux Domfrontais
Présentation d’images d’importants documents médiévaux (XIIIe-XVe siècles) qui permettent de connaître l’histoire de Domfront, en particulier les comptes de bailliage ou de vicomté conservés aux Archives nationales françaises et britanniques, et aux Archives départementales (Orne, Pas-de-Calais).
Ces documents seront commentés par J-Ph CORMIER, président de l’Association pour la Recherche historique et la Conservation du patrimoine Domfrontais (ARCD).
En savoir plus : https://arcd61.fr/

Salle Rougeyron, Hôtel de Ville de Domfront Place de la Roirie Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie [{« link »: « https://arcd61.fr/ »}]
EXPOSITION – CONFERENCE Documents médiévaux Domfrontais

©ARCD

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