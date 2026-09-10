Exposition et démonstrations par les dentelliers et dentellières, Ecole dentellière, Bailleul

Informations pratiques

Exposition et démonstrations par les dentelliers et dentellières 19 et 20 septembre Ecole dentellière Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Exposition et démonstrations par les dentelliers/ères.

Venue d’Italie via les Pays-Bas, la dentelle aux fuseaux, synonyme de luxe et d’élégance, se déploie à Bailleul dès 1664. Cette activité qui allie à la fois art, finesse et créativité se pratique en ateliers et à domicile. Elle connaît son heure de gloire au XIXe siècle et permettait à près de 8000 dentellières d’apporter une modeste rémunération dans leurs foyers.

Suite à la mécanisation du textile et à la Grande guerre, l’activité dentellière s’est pratiquement éteinte. Elle renaît cependant grâce à la générosité du mécène américain William Nelson Cromwell qui fait édifier l’actuelle école dentellière en 1925 et finance également la remise en route de l’enseignement.

C’est ici que se perpétue toujours l’apprentissage de la dentelle de Bailleul dite « torchon », aujourd’hui activité de loisirs.

Avec vente de dentelles par l’association Les Fuseaux flamands

Ecole dentellière 6 rue du collège – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 50 06 16 http://ville-bailleul.fr

Exposition et démonstrations par les dentelliers/ères.

Ville Bailleul