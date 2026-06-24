Saint-Doulchard

Exposition et Initiation Maquette

1277 Route de Varye Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Un week-end familial dédié aux maquettes, miniatures et jouets de collection, avec animations et démonstrations au Domaine de Varye.

Le CPM13-18 invite petits et grands à découvrir l’univers des maquettes, miniatures et jouets de collection les samedi 4 et dimanche 5 juillet 2026, de 9h à 18h, au Domaine de Varye à Saint-Doulchard. Voitures, motos, avions, bateaux, maisons, personnages et autres modèles seront présentés dans les espaces du château et du parc. Tout au long du week-end, des animations viendront rythmer la visite, avec notamment des démonstrations de véhicules radiocommandés à 11h et 16h, des baptêmes de la route en voiture ancienne à 15h, ainsi qu’une exposition de photographies sur le thème Ils ont révolutionné nos campagnes . Entrée gratuite. .

1277 Route de Varye Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 52 35 94 jfrecord13@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A family weekend dedicated to model kits, miniatures, and collectible toys, featuring activities and demonstrations at the Domaine de Varye.

L’événement Exposition et Initiation Maquette Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-06-24 par OT BOURGES