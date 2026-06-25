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La Médiathèque s’Anime Saint-Doulchard

La Médiathèque s’Anime Saint-Doulchard

La Médiathèque s’Anime Saint-Doulchard mercredi 8 juillet 2026.

Adresse
Rue des Vignes
Ville
18230 Saint-Doulchard
Département
Cher
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
Gratuit

Saint-Doulchard

La Médiathèque s’Anime

Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Partagez un après-midi convivial autour de jeux de société à la médiathèque de Saint-Doulchard.
La Médiathèque de Saint-Doulchard s’anime le mercredi 8 juillet 2026, de 14h à 16h, avec un temps de jeux de société à partager en famille ou entre amis. Cette animation conviviale s’adresse aux parents et aux enfants à partir de 6 ans, dans une ambiance ludique et accessible à tous. L’entrée est libre. Les jeux seront également disponibles tout l’été pour jouer sur place à la médiathèque, l’occasion idéale de profiter d’un moment de détente et de découverte pendant les vacances.   .

Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65 

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English :

Come spend a fun afternoon playing board games at the Saint-Doulchard Media Center.

L’événement La Médiathèque s’Anime Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-06-25 par OT BOURGES

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