Saint-Doulchard

La Médiathèque s’Anime

Rue des Vignes Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Partagez un après-midi convivial autour de jeux de société à la médiathèque de Saint-Doulchard.

La Médiathèque de Saint-Doulchard s’anime le mercredi 8 juillet 2026, de 14h à 16h, avec un temps de jeux de société à partager en famille ou entre amis. Cette animation conviviale s’adresse aux parents et aux enfants à partir de 6 ans, dans une ambiance ludique et accessible à tous. L’entrée est libre. Les jeux seront également disponibles tout l’été pour jouer sur place à la médiathèque, l’occasion idéale de profiter d’un moment de détente et de découverte pendant les vacances. .

Rue des Vignes Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 52 65

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English :

Come spend a fun afternoon playing board games at the Saint-Doulchard Media Center.

L’événement La Médiathèque s’Anime Saint-Doulchard a été mis à jour le 2026-06-25 par OT BOURGES