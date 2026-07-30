Exposition Et la lumière et la couleur, toujours à la Médiathèque Rue Curie Saint-Pierre-Quiberon
mardi 4 août 2026 · Rue Curie · Saint-Pierre-Quiberon
Informations pratiques
Saint-Pierre-Quiberon
Exposition Et la lumière et la couleur, toujours à la Médiathèque
Rue Curie Médiathèque Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-04
Anne Jeangeorge et Martine Brun
Les deux peintres goûtent avec délectation, curiosité et passion à tous les médiums permettant de traduire leur admiration pour le vivant.
Encre, aquarelle, fusains, crayons, huile, gouache, tout ce qui tombe dans leurs mains leur est bon pour tenter d’approcher ce mystère.
Leur exposition est cette tentative de transmission .
Rue Curie Médiathèque Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 44 15
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English :
L’événement Exposition Et la lumière et la couleur, toujours à la Médiathèque Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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