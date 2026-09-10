Exposition et présentation du Mammouth de Saint-Prest, Le mammouth de Saint-Prest, Saint-Prest

Informations pratiques

Exposition et présentation du Mammouth de Saint-Prest Samedi 19 septembre, 14h00 Le mammouth de Saint-Prest Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Présentation de l’association :« Le Mammouth de Saint-Prest » et découvrez également l’exposition : « Mammouths ! Des géants en vallée de l’Eure » au foyer communal (place Charles Moulin).

Le mammouth de Saint-Prest 8 rue Fontaine Bouillant, 28300 Saint-Prest Saint-Prest 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 75 64 31 82 https://lemammouthdesaintprest.e-monsite.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61570177888992 Le train de la découverte !

La commune de Saint-Prest est un charmant village localisé en vallée de l’Eure dans le département d’Eure-et-Loir. Lors de la construction de la voie de chemin de fer entre Paris et Chartres au milieu du XIXe siècle, une carrière de ballast est alors exploitée sur le village. Ces travaux d’envergure furent à l’origine de la mise au jour de tout un gisement d’ossements animaux. Cette faune est étudiée par différents spécialistes qui identifient une dizaine de différentes espèces animales, dont le mammouth.

Récemment, une équipe pluridisciplinaire composée notamment de chercheurs du Muséum national d’histoire naturelle et de la Direction de l’archéologie de Chartres métropole a repris les études sur cette découverte exceptionnelle !

Une association pour valoriser ce patrimoine

En novembre 2024, une association dénommée Le Mammouth de Saint-Prest s’est constituée dans la perspective de valoriser ce patrimoine d’exception. Cette association souhaite valoriser et contribuer au rayonnement de ce patrimoine local grâce :

-aux recherches scientifiques,

-au soutien de la municipalité, la population, les associations, les écoles ou tout autre organisme public ou privé, locaux ou extérieurs, désireux de contribuer au rayonnement de ce gisement paléontologique,

-à la mise en place d’actions de valorisation sous des formes variées (évènements, valorisation in situ, actions de médiation, expositions, conférences, etc.),

-Au développement de partenariats avec des collectivités, établissements, associations ou tout autre organisme public ou privé pertinents pour le rayonnement de ce patrimoine Saint-Prestois.

Présentation de l’association : « Le Mammouth de Saint-Prest » et découvrez également l’exposition : « Mammouths ! Des géants en vallée de l’Eure »

©mairiedesaintprest