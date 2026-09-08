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AGENDA · Roche-Saint-Secret-Béconne

Exposition et présentation sauvegarde de la Tour d’Alençon, Salle des fêtes Aimé Gleyze, Roche-Saint-Secret-Béconne

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes Aimé Gleyze · Roche-Saint-Secret-Béconne

Exposition et présentation sauvegarde de la Tour d’Alençon, Salle des fêtes Aimé Gleyze, Roche-Saint-Secret-Béconne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes Aimé Gleyze
Adresse
Place de l'église 26770 Roche Saint Secret-Béconne
Ville
26770 Roche-Saint-Secret-Béconne
Département
Drôme

Exposition et présentation sauvegarde de la Tour d’Alençon 19 et 20 septembre Salle des fêtes Aimé Gleyze Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Présentation d’archives, de photographies anciennes et projets de sauvegarde de la Tour d’Alençon, un monument en état critique.

Salle des fêtes Aimé Gleyze Place de l’église 26770 Roche Saint Secret-Béconne Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Présentation d’archives, de photographies anciennes et projets de sauvegarde de la Tour d’Alençon, un monument en état critique.

© Erwin Vanden Berghen

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