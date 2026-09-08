Exposition et présentation sauvegarde de la Tour d’Alençon, Salle des fêtes Aimé Gleyze, Roche-Saint-Secret-Béconne

Informations pratiques

Exposition et présentation sauvegarde de la Tour d’Alençon 19 et 20 septembre Salle des fêtes Aimé Gleyze Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Présentation d’archives, de photographies anciennes et projets de sauvegarde de la Tour d’Alençon, un monument en état critique.

Salle des fêtes Aimé Gleyze Place de l’église 26770 Roche Saint Secret-Béconne Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation d’archives, de photographies anciennes et projets de sauvegarde de la Tour d’Alençon, un monument en état critique.

© Erwin Vanden Berghen