Exposition et présentation sauvegarde de la Tour d’Alençon, Salle des fêtes Aimé Gleyze, Roche-Saint-Secret-Béconne
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes Aimé Gleyze · Roche-Saint-Secret-Béconne
Informations pratiques
Exposition et présentation sauvegarde de la Tour d’Alençon 19 et 20 septembre Salle des fêtes Aimé Gleyze Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Présentation d’archives, de photographies anciennes et projets de sauvegarde de la Tour d’Alençon, un monument en état critique.
Salle des fêtes Aimé Gleyze Place de l’église 26770 Roche Saint Secret-Béconne Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Présentation d’archives, de photographies anciennes et projets de sauvegarde de la Tour d’Alençon, un monument en état critique.
© Erwin Vanden Berghen
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