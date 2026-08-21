Visite Chapelle de Blacon, Chapelle de Blacon, Roche-Saint-Secret-Béconne
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Blacon · Roche-Saint-Secret-Béconne
Informations pratiques
Visite Chapelle de Blacon 19 et 20 septembre Chapelle de Blacon Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
visite libre
Chapelle de Blacon Traverse du Serre des Vignes, 26770 Roche-Saint-Secret-Béconne Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes La Chapelle de Blacon.
Cette chapelle se rencontre sur la carte de Cassini (XVIIIème siècle) sous le vocable de Notre Dame de Morenclar.
Antérieurement au XVIème siècle, la chapelle de Blacon était le chef-lieu d’une paroisse du diocèse de Die, dont les dîmes appartenaient au prieur d’Alençon.
visite libre
© Erwin Vanden Berghen
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