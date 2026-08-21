Visite libre de la Chapelle de la Roche, Chapelle de la Roche, Roche-Saint-Secret-Béconne

Informations pratiques

Visite libre de la Chapelle de la Roche 19 et 20 septembre Chapelle de la Roche Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de la chapelle.

Exposition sur son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale.

Chapelle de la Roche 26770 Roche-Saint-Secret-Béconne Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Chapelle de la Roche.

Cette chapelle a servi d’infirmerie aux maquisards de la Lance pendant la Seconde Guerre mondiale.

Visite libre de la chapelle.

© Erwin Vanden Berghen