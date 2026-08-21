AGENDA · Roche-Saint-Secret-Béconne
Visite libre de la Chapelle de la Roche, Chapelle de la Roche, Roche-Saint-Secret-Béconne
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de la Roche · Roche-Saint-Secret-Béconne
Informations pratiques
Visite libre de la Chapelle de la Roche 19 et 20 septembre Chapelle de la Roche Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre de la chapelle.
Exposition sur son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale.
Chapelle de la Roche 26770 Roche-Saint-Secret-Béconne Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Chapelle de la Roche.
Cette chapelle a servi d’infirmerie aux maquisards de la Lance pendant la Seconde Guerre mondiale.
Visite libre de la chapelle.
© Erwin Vanden Berghen
À voir aussi à Roche-Saint-Secret-Béconne (Drôme)
- Atelier créatif avec Myriam (4-7 ans) Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne 26 août 2026
- Concert Franz & June Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne 29 août 2026
- Visite libre de l’église du village, Eglise de Roche Saint Secret-Béconne, Roche-Saint-Secret-Béconne 19 septembre 2026
- Visite libre de la Chapelle Notre Dame de Béconne, La Chapelle de Notre Dame de Béconne, Roche-Saint-Secret-Béconne 19 septembre 2026
- Visite Chapelle de Blacon, Chapelle de Blacon, Roche-Saint-Secret-Béconne 19 septembre 2026