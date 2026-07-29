Exposition et vente Ukraine rue de la République Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Exposition et vente Ukraine

rue de la République Salle Michel Malfroy Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-02

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-02

Organisé par l’association Les Enfants de Tchernobyl.

L’association vient en aide au peuple Ukrainien aux hôpitaux aux orphelinats. Vous trouverez de l’artisanat Ukrainien, articles en bois peints. Egalement des articles cousus, brodés et tricotés par des bénévoles. Cadeaux de Noël, de naissances, et autres personnalisés . Entrée libre. .

rue de la République Salle Michel Malfroy Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 08 20 99

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English : Exposition et vente Ukraine

L’événement Exposition et vente Ukraine Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS