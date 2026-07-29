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AGENDA · Pontarlier

Exposition et vente Ukraine rue de la République Pontarlier

lundi 2 novembre 2026 · rue de la République · Pontarlier

Informations pratiques

Début
lundi 2 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Lieu
rue de la République
Adresse
Salle Michel Malfroy
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Exposition et vente Ukraine

rue de la République Salle Michel Malfroy Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-02
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-02

Organisé par l’association Les Enfants de Tchernobyl.
L’association vient en aide au peuple Ukrainien aux hôpitaux aux orphelinats. Vous trouverez de l’artisanat Ukrainien, articles en bois peints. Egalement des articles cousus, brodés et tricotés par des bénévoles. Cadeaux de Noël, de naissances, et autres personnalisés . Entrée libre.   .

rue de la République Salle Michel Malfroy Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 08 20 99 

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English : Exposition et vente Ukraine

L’événement Exposition et vente Ukraine Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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