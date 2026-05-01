Exposition et vernissage TOPORAMA chez DIEresidenz DIEresidenz Die

Die

Exposition et vernissage TOPORAMA chez DIEresidenz

DIEresidenz 1150, chemin du pont des chaînes Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-06

DIEresidenz a le plaisir de montrer une série des photographies ainsi que des installations du collectif Toporama, réalisées par les artistes Marine Allibert et Mélina Hue lors d’une résidence à Berlin.

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DIEresidenz 1150, chemin du pont des chaînes Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 77 68 76 cny_becker@yahoo.de

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English :

DIEresidenz is pleased to present a series of photographs and installations by the Toporama collective, created by artists Marine Allibert and Mélina Hue during a residency in Berlin.

L’événement Exposition et vernissage TOPORAMA chez DIEresidenz Die a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Pays Diois