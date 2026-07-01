Exposition et visite guidée de la Villa Sonneville, Villa Sonneville, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · Villa Sonneville · Roubaix
Informations pratiques
Exposition et visite guidée de la Villa Sonneville 19 et 20 septembre Villa Sonneville Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Construite en 1926 par l’architecte Auguste Georges Dubois, la villa Sonneville est un exemple remarquable de l’architecture bourgeoise roubaisienne. Commandée par Albert Sonneville, négociant en laine et peintre, officier de l’Instruction Publique, elle réunissait logement, atelier et musée personnel. Collectionneur passionné, il y abritait l’une des plus riches collections d’art de la région. Ce joyau du quartier Vauban-Barbieux est aujourd’hui une maison-galerie d’art.
Exposition en accès libre.
Visite guidée sur réservation
Villa Sonneville 52 avenue André Chénier, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://koalendar.com/e/visite-guidee-journees-du-patrimoine »}]
Construite en 1926 par l’architecte Auguste Georges Dubois, la villa Sonneville est un exemple remarquable de l’architecture bourgeoise roubaisienne. Commandée par Albert Sonneville, négociant en et …
©Villa Sonneville
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