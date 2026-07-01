Exposition et visite guidée de la Villa Sonneville, Villa Sonneville, Roubaix

Informations pratiques

Exposition et visite guidée de la Villa Sonneville 19 et 20 septembre Villa Sonneville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Construite en 1926 par l’architecte Auguste Georges Dubois, la villa Sonneville est un exemple remarquable de l’architecture bourgeoise roubaisienne. Commandée par Albert Sonneville, négociant en laine et peintre, officier de l’Instruction Publique, elle réunissait logement, atelier et musée personnel. Collectionneur passionné, il y abritait l’une des plus riches collections d’art de la région. Ce joyau du quartier Vauban-Barbieux est aujourd’hui une maison-galerie d’art.

Exposition en accès libre.

Visite guidée sur réservation

Villa Sonneville 52 avenue André Chénier, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://koalendar.com/e/visite-guidee-journees-du-patrimoine »}]

Construite en 1926 par l’architecte Auguste Georges Dubois, la villa Sonneville est un exemple remarquable de l’architecture bourgeoise roubaisienne. Commandée par Albert Sonneville, négociant en et …

©Villa Sonneville