Sète

EXPOSITION ÉTATS D’ÂME, ÉTATS D’HOM

1 quai Adolphe Merle Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-22 2026-06-24 2026-06-27

Ce texte est une réflexion de Tanguy Flot à la veille d’exposer une série de peintures réalisées entre 2020 et 2025, marquée par le contexte du coronavirus. Après un bref moment d’apaisement lié au silence du début de la pandémie, l’artiste s’est immergé dans une vision plus sombre et chaotique du monde le grotesque, la violence, la laideur et la confusion. En observant ses œuvres, Tanguy y perçoit une multiplicité d’émotions et de sons cris, chants, rires et pleurs, traduits en couleurs, en contrastes et en formes. Fort de 50 ans de pratique, il reconnaît avoir plus de questions que de réponses, mais trouve un sens dans l’acte de créer laisser des traces, témoigner. Pour lui, la peinture est une forme d’écriture et de musique visuelle, un jeu de contrastes et de rythmes. Elle exprime la vie dans toute son intensité, ses tensions et ses vibrations intérieures un écho direct à États d’Ame, État d’Hom.Informations pratiques Vernissage le 19juin de 17h à 21h.Rencontres avec l’artiste le 24 et 27 juin de 14h à 18h .

1 quai Adolphe Merle Sète 34200 Hérault Occitanie

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L’événement EXPOSITION ÉTATS D’ÂME, ÉTATS D’HOM Sète a été mis à jour le 2026-05-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE