Exposition « Éternel Moyen Âge », Cité de l’Écrit et des Métiers d’art – salle Marcel Prouteau, Montmorillon

samedi 19 septembre 2026 · Cité de l'Écrit et des Métiers d'art - salle Marcel Prouteau · Montmorillon

Informations pratiques

Exposition « Éternel Moyen Âge » 19 et 20 septembre Cité de l’Écrit et des Métiers d’art – salle Marcel Prouteau Vienne

Expositions en entrée libre. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez interroger votre perception du Moyen Âge à travers cette exposition qui explore de nombreux thèmes, entre fantasmes et réalités historiques.

Une exposition réalisée par les Archives départementales de la Vienne.

Cité de l’Écrit et des Métiers d’art – salle Marcel Prouteau 8 Rue Champien, 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Venez interroger votre perception du Moyen Âge dans cette expositions qui aborde de nombreux thèmes entre le fantasme et la réalité du Moyen Âge. Exposition réalisée par les Archives Départementales…

©Archive Départementale de la Vienne