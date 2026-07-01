Exposition Éternel Printemps Château de la Lorie La Chapelle-sur-Oudon Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Segré-en-Anjou Bleu

Exposition Éternel Printemps Château de la Lorie

La Chapelle-sur-Oudon Château de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-16

Au château de la Lorie, à La Chapelle-sur-Oudon, l’exposition Rémanence du vivant est à découvrir du 16 juillet au 20 septembre 2026, dans le cadre du festival WILD Art & Nature, transmission.

À travers cette exposition, le festival invite le public à porter un regard sensible sur la nature grâce à la création contemporaine. Les œuvres, présentées au sein du domaine, dialoguent avec le paysage et proposent une expérience immersive où l’art devient un trait d’union entre le patrimoine, le vivant et les enjeux environnementaux. Conçu comme un parcours de découverte, WILD réunit artistes, chercheurs, botanistes, biologistes et penseurs autour d’une réflexion commune sur la place de l’humain dans son écosystème. En complément de l’exposition, des promenades et des parcours guidés permettent de prolonger cette immersion au plus près de la nature et d’en découvrir toute la richesse. .

La Chapelle-sur-Oudon Château de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 15 28 38 92 chateaulalorie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Château de la Lorie in La Chapelle-sur-Oudon, the exhibition “Remanence du vivant” will be on view from July 16 to September 20, 2026, as part of the WILD ? Art & Nature, Transmission.

L’événement Exposition Éternel Printemps Château de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou bleu