Les P’tites Pépites Maraîcher du coin, passion en main ! Nyoiseau Le Pré de chez Vous Segré-en-Anjou Bleu samedi 18 juillet 2026.

Segré-en-Anjou Bleu

Les P’tites Pépites Maraîcher du coin, passion en main ! Nyoiseau

Le Pré de chez Vous La Gastinaie Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, visite guidée d’une ferme maraîchère, au Pré de Chez Vous à Nyoiseau.

Alexis Pedrot, maraicher bio cultive sur son exploitation à taille humaine des légumes dans le respect de notre environnement. Il parlera de ses valeurs, de son engagement, de son travail au quotidien et de ses techniques culturales.

En fin de visite, il sera possible de découvrir l’espace dédié à la cueillette des fraises !

Samedi 18 juillet à 10h30

Durée 1h15

Gratuit

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

Le Pré de chez Vous La Gastinaie Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a guided tour of a market-garden farm at Le Pré de Chez Vous in Nyoiseau.

L’événement Les P’tites Pépites Maraîcher du coin, passion en main ! Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu