Micro-Folie atelier L’art de la cicatrice Médiathèque, espace Saint-Exupéry Segré-en-Anjou Bleu
samedi 18 juillet 2026 · Médiathèque, espace Saint-Exupéry · Segré-en-Anjou Bleu
Informations pratiques
Segré-en-Anjou Bleu
Micro-Folie atelier L’art de la cicatrice
Médiathèque, espace Saint-Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-18 12:00:00
Date(s) :
2026-07-18
La Micro-Folie de Segré invite les plus jeunes à participer à ses ateliers, le samedi 18 juillet 2026 à la Micro-folie de Segré.
Les blessures font partie de notre corps. Certaines laissent des traces à la surface, d’autres plus profondes nous accompagnent à l’intérieur.
En nous inspirant de l’art japonais du Kintsugi, nous vous proposons une lecture suivie d’un atelier de création pour petits et grands qui nous apprendra l’art de la cicatrice.
A partir de 7 ans .
Médiathèque, espace Saint-Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50 mediatheque@segreenanjoubleu.fr
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English :
The Micro-Folie de Segr%E9 invites children to participate in its workshops on Saturday, July 18, 2026, at the Micro-Folie de Segr%E9.
L’événement Micro-Folie atelier L’art de la cicatrice Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou bleu
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