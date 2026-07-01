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AGENDA · Segré-en-Anjou Bleu

Micro-Folie atelier L’art de la cicatrice Médiathèque, espace Saint-Exupéry Segré-en-Anjou Bleu

samedi 18 juillet 2026 · Médiathèque, espace Saint-Exupéry · Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque, espace Saint-Exupéry
Adresse
39 Rue Charles de Gaulle
Ville
49500 Segré-en-Anjou Bleu
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Segré-en-Anjou Bleu

Micro-Folie atelier L’art de la cicatrice

Médiathèque, espace Saint-Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :
2026-07-18

La Micro-Folie de Segré invite les plus jeunes à participer à ses ateliers, le samedi 18 juillet 2026 à la Micro-folie de Segré.
Les blessures font partie de notre corps. Certaines laissent des traces à la surface, d’autres plus profondes nous accompagnent à l’intérieur.
En nous inspirant de l’art japonais du Kintsugi, nous vous proposons une lecture suivie d’un atelier de création pour petits et grands qui nous apprendra l’art de la cicatrice.
A partir de 7 ans   .

Médiathèque, espace Saint-Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50  mediatheque@segreenanjoubleu.fr

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English :

The Micro-Folie de Segr%E9 invites children to participate in its workshops on Saturday, July 18, 2026, at the Micro-Folie de Segr%E9.

L’événement Micro-Folie atelier L’art de la cicatrice Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou bleu

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