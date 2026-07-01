Visites libres à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré Lieu-dit La Thibaudaie Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Segré-en-Anjou Bleu

Visites libres à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré

Lieu-dit La Thibaudaie La Thibaudaie, le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-08-15 13:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15

La Ferme aux 5 chemins, au Bourg-d’Iré propose des visites libre du mardi au samedi pendant les vacances d’été 2026.

A votre arrivée, préparation d’un sceau de friandises pour les animaux et consignes.

Tour en autonomie de la ferme, accès à certains parcs, déambulation libre.

Sentier d’interprétation 450 mètres de promenade nature avec amplificateur de son pour écouter les oiseaux et 3 jeux pédagogiques sur la nature et l’agriculture.

Jeux, tables de pique-nique, micro-ondes, toilettes sèches .

Lieu-dit La Thibaudaie La Thibaudaie, le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 78 62 68 fermeaux5chemins@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Ferme aux 5 Chemins, in Bourg-d’Iré, offers self-guided tours from Tuesday through Saturday during the summer of 2026.

L’événement Visites libres à la Ferme aux 5 Chemins Le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Anjou bleu