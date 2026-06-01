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Exposition Etre.S Queer – La petite galerie Queer, Galerie Lebon, Charleville-Mézières

Exposition Etre.S Queer – La petite galerie Queer, Galerie Lebon, Charleville-Mézières

Exposition Etre.S Queer – La petite galerie Queer, Galerie Lebon, Charleville-Mézières samedi 6 juin 2026.

Lieu : Galerie Lebon

Adresse : 23 Rue du Petit-Bois, 08000 Charleville-Mézières

Ville : 08000 Charleville-Mézières

Département : Ardennes

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Exposition Etre.S Queer – La petite galerie Queer 6 – 18 juin Galerie Lebon Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T10:00:00+02:00 – 2026-06-18T18:00:00+02:00

Galerie Lebon 23 Rue du Petit-Bois, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
Exposition

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