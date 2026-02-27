Exposition Expressions Métiers d’Art Place Saint-Pierre Touques

Exposition Expressions Métiers d’Art

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-04

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-04

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, autour d’une sélection exigeante, dans des domaines variés, les artisans invités révèlent une grande diversité de savoir-faire, une créativité, une sensibilité et une maîtrise de la matière ( terre, métal, carton, textile…). Un éventail de découvertes, de créations variées et originales qui témoignent de l’effervescence des métiers d’art et de la création. Une occasion de s’immerger dans des univers créatifs et artistiques, découvrir de nouvelle pépites et de belles signatures, échanger avec les créateurs.

Vernissage le samedi 4 avril à 18h.

Démonstrations les 11 et 12 avril.

Horaires

De 14h à 18h30 en semaine

De 11h à 18h30 le week-end .

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 71 52 71 05 creaculture@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

As part of the Journées Européennes des Métiers d’Art (European Crafts Days), the invited craftspeople will be showcasing a wide range of skills, creativity, sensitivity and mastery of materials (clay, metal, cardboard, textiles, etc.).

