Informations pratiques

Exposition : » Faire Montagne, Henry Jacques Le Même et l’architecture de Megève », par Adrianna Muffat Jeandet 19 et 20 septembre Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Par un travail mêlant techniques mixtes, compositions graphiques et peintures, l’artiste propose une vision renouvelée et contemporaine de l’héritage architectural de Megève.

Parcours extérieur sur la Montée du Calvaire et exposition d’originaux au Musée de l’Ermitage du Calvaire

Musée de l’Ermitage du Calvaire de Megève Chemin du Calvaire 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Situé à l’Ermitage, ce musée inauguré en 2013, est un centre d’interprétation du site du Calvaire de Megève, édifié entre 1840 et 1878 par le père Ambroise Martin (1791- 1863), curé de Megève de 1820 à sa mort.

Composé de 15 chapelles et oratoires retraçant la Passion du Christ, le Calvaire de Megève est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1988 et figure à l’Inventaire européen des Monts Sacrés. D’importants travaux de restauration, menés entre 2001 et 2011, ont redonné à l’ensemble du site son aspect d’origine.

L’espace muséographique retrace l’histoire des restaurations du site et propose une visite virtuelle des chapelles. La salle graphique présente une exposition artistique temporaire.

Par un travail mêlant techniques mixtes, compositions graphiques et peintures, l’artiste propose une vision renouvelée et contemporaine de l’héritage architectural de Megève.

©AdriannaMuffatJeandet