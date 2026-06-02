Exposition « Femmes en itinérance » Centre Social Ker Yann Rennes Mercredi 3 juin, 16h00 Ille-et-Vilaine

Vernissage de l’exposition

Vernissage de l’exposition organisée avec les associations Déclic Femmes et Breizh Femmes , afin de mettre en lumière les parcours, les luttes, les aspirations des femmes exilées et d’origine étrangère. Le mercredi 3 juin à 16h dans le hall de l’Espace social commun Kennedy.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-03T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-03T17:30:00.000+02:00

1

02 23 46 85 70

Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

