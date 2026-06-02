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Exposition « Femmes en itinérance » Centre Social Ker Yann Rennes

Exposition « Femmes en itinérance » Centre Social Ker Yann Rennes

Exposition « Femmes en itinérance » Centre Social Ker Yann Rennes mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Centre Social Ker Yann

Adresse : 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES

Ville : 35043 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Exposition « Femmes en itinérance » Centre Social Ker Yann Rennes Mercredi 3 juin, 16h00 Ille-et-Vilaine

Vernissage de l’exposition

Vernissage de l’exposition organisée avec les associations Déclic Femmes et Breizh Femmes , afin de mettre en lumière les parcours, les luttes, les aspirations des femmes exilées et d’origine étrangère. Le mercredi 3 juin à 16h dans le hall de l’Espace social commun Kennedy.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-03T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-03T17:30:00.000+02:00

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 02 23 46 85 70

Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine


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