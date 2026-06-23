Yoga du Rire : Mariage à la St Fernand Maison de Quartier de Villejean Rennes jeudi 25 juin 2026.

Yoga du Rire : Mariage à la St Fernand Maison de Quartier de Villejean Rennes 25 et 27 juin

Cette semaine, à l’occasion de la St Fernand, nous aborderons le thème du mariage. C’est une séance que j’avais créée pour les enterrements de vie de jeune fille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-25T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T12:00:00.000+02:00

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Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes



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