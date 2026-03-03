Exposition Femmes Engagées Tribunal Judiciaire Périgueux

Exposition Femmes Engagées

Tribunal Judiciaire 19 Bis Boulevard Michel Montaigne Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

À l’occasion du Mois des droits des femmes, le tribunal judiciaire de Périgueux accueillera jeudi 19 mars à 16h une présentation exceptionnelle des sculptures de l’artiste Elisabeth Laborieux.

Ses œuvres, aux formes généreuses, réalisées en pierre, bronze et terre, seront visibles uniquement durant le concert de la chorale Dames de cœur . Les sculptures, aux postures variées, invitent à la réflexion et au rêve, offrant un moment artistique singulier dans un lieu habituellement consacré au droit et à la justice. .

Tribunal Judiciaire 19 Bis Boulevard Michel Montaigne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 39 33 cdad-dordogne@wanadoo.fr

