Exposition Fernand Schultz-Wettel : du regard à l’image, Domaine de la Léonardsau, Obernai

Informations pratiques

Exposition Fernand Schultz-Wettel : du regard à l’image 19 et 20 septembre Domaine de la Léonardsau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Cette exposition vous invite à découvrir les différentes étapes du travail de Fernand Schultz-Wettel. À travers une sélection d’esquisses, de gravures, de peintures et de documents, elle dévoile les recherches, les choix et les techniques qui nourrissent son processus de création.

En parcourant les salles, vous suivrez le cheminement de l’artiste : de l’observation du monde qui l’entoure à la réalisation de ses œuvres, en passant par ses sources d’inspiration, ses expérimentations et la diversité des médiums qu’il explore.

Laissez-vous guider dans les coulisses de la création. Une occasion de porter un nouveau regard sur l’œuvre de Fernand Schultz-Wettel et de découvrir la richesse des collections de la Ville d’Obernai.

A noter : dimanche 20 septembre de 14h à 17h, le tableau Paysannes alsaciennes, scène de precession, oeuvre phare de Fernand Schultz-Wettel, sera visible en accès libre et gratuit en salle Alsace à la Marie d’Obernai, 1 place du marché.

Domaine de la Léonardsau 1 rue de la Leonardsau 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est 03 88 49 95 95 https://www.leonardsau.fr/ Propriété de la Ville d’Obernai depuis 1970, le Domaine de la Léonardsau s’étend sur 8 hectares au cœur d’un écrin de nature remarquable, à Obernai, au pied du Mont Sainte Odile.

Après trois années d’une restauration menée entre 2022 et 2025, le Château du Domaine de la Léonardsau, propriété de la Ville d’Obernai, a ouvert au public. Au cœur d’un parc remarquable de 8 hectares à Obernai, cette demeure de caractère construite au début du XXe siècle reflète les goûts et l’art de vivre de son propriétaire, le baron Albert de Dietrich. Aujourd’hui restauré avec le plus grand soin, le château invite les visiteurs à découvrir un patrimoine d’exception au cœur de l’Alsace. Situé à la sortie d’Obernai en direction du Mont Sainte-Odile, le Domaine de la Léonardsau est accessible par différents moyens de transport.

Cette exposition vous invite à découvrir les différentes étapes du travail de Fernand Schultz-Wettel. À travers une sélection d’esquisses, de gravures, de peintures et de documents, elle dévoile les …

©Ville d’Obernai