Exposition – festival C’est comme ça !, Le silo U1, Château-Thierry

Informations pratiques

Exposition – festival C’est comme ça ! 19 et 20 septembre Le silo U1 Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le festival C’est commme ça ! propose 4 expositions à découvrir pour les Journées Européennes du Patrimoine

Le Royaume des objets oubliésde Sahab Koanda

Artiste bidouilleur de ferraille, adepte de la récup’ et des recyclages en tous genres, Sahab Koanda n’a de cesse d’alerter sur les dangers de la surconsommation. Avec ses œuvres, il redonne une âme aux matériaux tristement relégués au rang de déchets.

Résidences · 1993-2026de Quentin Bertoux

Depuis plus de trente ans, L’échangeur-CDCN et le photographe Quentin Bertoux collaborent pour créer une mémoire photographique et vivante des artistes accueilli·es à travers deux séries d’images.

En + : Séance de dédicace le samedi 19 septembre par Quentin Bertoux

Régis Huvier t’es mort ou pas cap !de Laura Lemeray et Amélie Villeneuve

Enfant du pays de l’Omois devenu danseur et chorégraphe, Régis Huvier est décédé du sida à 29 ans en 1995. À partir d’archives de son entourage, sa nièce Laura Lemeray et Amélie Villeneuve imaginent une exposition multimédia dédiée au chorégraphe.

Château-Thierry sous l’œil de la camérade Gaëlle Bourges et Thibaut Ras

Pour ses 20 ans, le festival C’est comme ça ! propose de (re)découvrir deux séries de films issues de commandes à des artistes qui portent un regard sensible sur la ville de Château-Thierry.

Le silo U1 53 rue Paul Doucet – 02400 Château-Thierry Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France Le Silo U1 est un pôle d’exposition temporaire installé dans des anciens locaux de l’Usine Lu à Château-Thierry. Cet espace de fabrication de gâteaux, fermé depuis 20 ans, conserve l’esprit industriel qui l’a habité plusieurs dizaines d’années. Avec son architecture brute, le Silo U1 offre aujourd’hui un écrin privilégié pour les œuvres contemporaines.

Le festival C’est commme ça ! propose 4 expositions à découvrir pour les Journées Européennes du Patrimoine

©ChristinesSejean