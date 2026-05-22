Exposition Festiv’Art Salle Culturelle Châteauponsac
Exposition Festiv’Art Salle Culturelle Châteauponsac mardi 14 juillet 2026.
Châteauponsac
Exposition Festiv’Art
Salle Culturelle Rue Henri Autef Châteauponsac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-08-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Exposition de peintures, sculptures, livres d’art, etc. Ateliers d’artistes et démonstrations sur place. .
Salle Culturelle Rue Henri Autef Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 21 54 70
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English : Exposition Festiv’Art
L’événement Exposition Festiv’Art Châteauponsac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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