Exposition Festiv’Art Salle Culturelle Châteauponsac

Châteauponsac

Exposition Festiv’Art

Salle Culturelle Rue Henri Autef Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-08-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Exposition de peintures, sculptures, livres d’art, etc. Ateliers d’artistes et démonstrations sur place. .

Salle Culturelle Rue Henri Autef Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 21 54 70

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English : Exposition Festiv’Art

L’événement Exposition Festiv’Art Châteauponsac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin